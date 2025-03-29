تحديث جديد من واتساب، تعرف عليه

يعمل تطبيق واتساب الشهير على ميزات عديدة كل فترة،وذلك لمواكبة التطور والتحديث السريع فى مجالات التكنولوجيا والتطبيقات.

واعلن اليوم السبت تطبيق واتساب الشهيرة العمل على ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد لإنشاء صورة للملف الشخصي بواسطة الذكاء الاصطناعي من المساعد الذكي "Meta AI".

تفاصيل الميزة الجديدة لتطبيق واتساب 2025

تساهم الميزة الجديدة والتحديث الاخير فى امكان المستخدمين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مساعد "Meta AI" من "ميتا"، إنشاء صورة شخصية بواسطة الذكاء الاصطناعي لا تستخدم صورة الملف الشخصي الحالية.

وبدلًا من ذلك، يُطلب من المستخدمين إدخال نص يصف الصورة التي يرغبون في إنشائها لاستخدامها كصورة للملف الشخصي، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

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