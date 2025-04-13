طب الإسكندرية تنظم حفلا لتكريم أوائل دفعة 2024

شهد الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، حفل تكريم الخمسين الأوائل من طلاب دفعة ٢٠٢٤، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالكلية.

وحضر التكريم الدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمود الخشن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق والمشرف الأكاديمي على جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة إيمان يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزلبانى عميد المجمع الطبي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعميد الكلية الأسبق، والدكتور أشرف سعد جلال عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، واللواء طبيب هشام شاهين قائد المستشفى العسكرى العام بالإسكندرية، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء الأمور.

وخلال الاحتفالية أعرب الدكتور على عبد المحسن عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب، وأولياء الأمور، مقدمًا خالص التهاني للطلاب المتفوقين، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح في حياتهم المهنية القادمة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق.

كما قدم التهنئة أيضًا لأولياء الأمور الذين قاموا بتهيئة المناخ المناسب، وبذلوا قصارى جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم، مؤكدًا أهمية تسلح الخريجين بالتعليم المستمر واكتساب مهارات جديدة والاطلاع على أحدث ما وصلت إلى الأبحاث العلمية والتواصل مع أساتذتهم في الكلية لمواكبة ثورة التطورات التكنولوجية والمهنية.

ولفت إلى المكانة المتميزة لكلية الطب جامعة الاسكندرية حيث تحتل تصنيف متقدم فى التصنيفات الدولية بسبب حرص الكلية على تطوير المناهج الدراسية والبنية التحتية والمعامل وتميز أساتذتها وباحثيها، موصيا الخريجين بالالتزام بتقاليد مهنة الطب السامية والاستمرار فى البحث العلمى والابتكار الذي يمثل قاطرة التقدم لجميع الدول.

وفي كلمتها هنأت الدكتورة إيمان يوسف الطلاب المتفوقين بتخرجهم مؤكدة أن كلية الطب جامعة الإسكندرية صرح كبير يتمتع بسمعة دولية وتميزت بتخريج كوادر قادرة على خدمة الوطن في شتى المجالات الطبية والصحية، كما تقدمت بالشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس على مساعدتهم للطلاب على مواجهة التحديات والصعوبات خلال سنوات الدراسة.

وأعربت عن تقديرها للطلاب وأولياء أمورهم علي مجهودهم الذي بذلوه سنوات الدراسة مؤكدة استمرار الكلية فى تقديم الدعم والمشورة لأبنائها من الطلاب والخريجين فى مسيرتهم العملية والعملية فى المستقبل.

وقدم الدكتور تامر عبد الله التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم على تخرجهم بتفوق من كلية الطب العريقة، مؤكدًا أهمية الاستمرار فى التواصل مع أساتذتهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للاستفادة من خبراتهم الواسعة حيث يمثل أساتذة الكلية قدوة يحتذى بها فى خدمة المجتمع والاهتمام بالجانب الانسانى فى القطاعات الصحية المختلفة متمنيا للخريجين دوام النجاح والتوفيق.

وفى ختام الحفل تم تكريم الخريجين المتفوقين وتسليمهم دروع التفوق وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية.

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