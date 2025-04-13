محاكمة 4 أفارقة بعين شمس تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب فتاة

أمرت نيابة عين شمس بإحالة طرفي مشاجرة أفارقة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء بسبب فتاة من نفس جنسيتهم بمنطقة عين شمس إلى محكمة الجنايات.



مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطل مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى، طرف ثانٍ: 3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض؛ "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية"؛ لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء، نتج عن ذلك الإصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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