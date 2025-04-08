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حوادث

تجديد حبس طرفى مشاجرة أفارقة بسبب معاكسة فتاة بعين شمس

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس بتجديد حبس طرفى مشاجرة أفارقة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء بسبب فتاة من ذات جنسيتهم بمنطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق
 

مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس


تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطل  مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى،  طرف ثان: 3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض؛ "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة

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محكمة جنح عين شمس منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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