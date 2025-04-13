الرعاية الصحية: نستهدف تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى ذكي

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة مركز البحث والابتكار التابع لإحدى الشركات الصينية العملاقة، وذلك للإطلاع على أحدث الحلول التقنية والتكنولوجية وبناء الأنظمة الذكية المتكاملة في المجال الصحي.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية في فعاليات النسخة الـ 91 من معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين.

وخلال الزيارة، ناقش الدكتور أحمد السبكي مع كبار مسؤولي الشركة سُبل التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير وابتكار التطبيقات التكنولوجية الحديثة، التي تُمكِّن من تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في التحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي.

تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على إطلاق منصة بحثية مشتركة لدراسة تطبيق نماذج إنترنت الأشياء (IoT) على القطاع الطبي، إلى جانب تطوير حلول تكنولوجية متكاملة لربط قواعد البيانات الضخمة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تستهدف تحويل مجمع السويس الطبي، التابع للهيئة بمحافظة السويس، إلى نموذج رائد لمفهوم "المستشفى الذكي"، بما يعكس تبني الهيئة لأحدث التقنيات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

ورافق رئيس الهيئة خلال زيارته لمركز البحث والابتكار للشركة الصينية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وتجدر الاشارة، أن معرض CMEF 2025 يُعد منصة عالمية مرموقة تضم أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، وقد شارك بالمعرض أكثر من 5000 علامة تجارية دولية، من أكثر من 150 دولة حول العالم، لعرض وتبادل أحدث الحلول والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والتشخيص المعملي، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات الداعمة للبنية التحتية الصحية.

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