الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: نستهدف تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى ذكي

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
ads

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة مركز البحث والابتكار التابع لإحدى الشركات  الصينية العملاقة، وذلك للإطلاع على أحدث الحلول التقنية والتكنولوجية وبناء الأنظمة الذكية المتكاملة في المجال الصحي.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية في فعاليات النسخة الـ 91 من معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين.

وخلال الزيارة، ناقش الدكتور أحمد السبكي مع كبار مسؤولي الشركة سُبل التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير وابتكار التطبيقات التكنولوجية الحديثة، التي تُمكِّن من تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في التحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي.

تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على إطلاق منصة بحثية مشتركة لدراسة تطبيق نماذج إنترنت الأشياء (IoT) على القطاع الطبي، إلى جانب تطوير حلول تكنولوجية متكاملة لربط قواعد البيانات الضخمة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تستهدف تحويل مجمع السويس الطبي، التابع للهيئة بمحافظة السويس، إلى نموذج رائد لمفهوم "المستشفى الذكي"، بما يعكس تبني الهيئة لأحدث التقنيات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية. 

ورافق رئيس الهيئة خلال زيارته لمركز البحث والابتكار للشركة الصينية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وزارة الصحة بغزة: معظم مستشفيات القطاع خارج الخدمة

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشيد بكفاءة الفريق الطبي بعيادة الجلدية بميدان المطافي (صور)

وتجدر الاشارة، أن معرض CMEF 2025 يُعد منصة عالمية مرموقة تضم أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، وقد شارك بالمعرض أكثر من 5000 علامة تجارية دولية، من أكثر من 150 دولة حول العالم، لعرض وتبادل أحدث الحلول والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والتشخيص المعملي، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات الداعمة للبنية التحتية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى البنية التحتية التكنولوجية التحول الرقمي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية القطاع الطبي هيئة العامة للرعاية الصحية رئيس هيئة الرعاية الصحية وزارة الصحة بغزة مشروع التامين الصحي الشامل محافظة السويس

مواد متعلقة

وزارة الصحة بغزة: معظم مستشفيات القطاع خارج الخدمة

وزير الصحة: وضع برنامج زمني لتطوير مستشفى أطفال مصر

وزارة الصحة تكشف جهود خفض معدلات الزيادة السكانية

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

المزيد
الجريدة الرسمية