الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بميناء الإسكندرية يومى الجمعة والسبت

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ استمرار العمل اليوم بكافة مواني الجمهورية، يومى الجمعة والسبت وذلك بهدف تسريع زمن الإفراج الجمركي.

ورصدت فيتو استمرار العمل بميناء الإسكندرية، سير العمل خلال يومى “الجمعة والسبت” بهدف سرعة الإفراج على البضائع.

دور الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي

وطبقا لتصريحات سابقة للواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،أن منظومة الإفراج الجمركى عن الشحنات تتم طوال الأسبوع بما فيها أيام الإجازات، مما يساهم فى تسهيل حركة التجارة وضاعف الفحص المستندى من دخول الشحنات، منوها إلى استمرار تسجيل الشركات الملتزمة في القوائم البيضاء لتسريع عمليات الإفراج.

تقليل زمن الإفراج عن البضائع

وقال إن الهيئة اتخذت اجراءات لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.

دور الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي

ولفت إلى دور الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.

وأشار إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.

وزير الاستثمار: إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

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