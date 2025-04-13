الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق. 

"تعبنا راح على الفاضي وملقيناش غير المياه الجوفية".. بهذه العبارات بدأ المتهمون اعترافاتهم أمام نيابة الزيتون.

وقال المتهمون إنهم اشتروا العقار محل الجريمة منذ زمن بعيد وهو منزل قديم جدا وقد سمعوا أن هذه المنطقة تمتلأ بالآثار فخطرت في أذهانهم التنقيب عن الآثار بقصد بيعها.


وأضافوا أنهم بالفعل جلبوا أدوات الحفر والتنقيب وبدأوا في ارتكاب جريمتهم أسفل العقار لكنهم لم يجدوا سوي المياه الجوفية ولم يجدوا أي قطع أثرية قائلين "تعبنا راح على الفاضي وهنتسجن ببلاش".

 

التنقيب عن الآثار داخل عقار بالزيتون


تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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