الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تعبنا راح على الفاضي.. قصة حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالزيتون

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

"تعبنا راح على الفاضي وملقيناش غير المياه الجوفية".. بهذه العبارات بدأ 6 عاطلين متهمين بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار سكني بمنطقة الزيتون اعترافاتهم أمام نيابة الزيتون.


وقال المتهمون إنهم اشتروا العقار محل الجريمة منذ زمن بعيد وهو منزل قديم جدا وقد سمعوا أن هذه المنطقة تمتلأ بالآثار فخطرت في اذهانهم التنقيب عن الآثار بقصد بيعها.


وأضافوا أنهم بالفعل جلبوا أدوات الحفر والتنقيب وبدأوا في ارتكاب جريمتهم أسفل العقار لكنهم لم يجدوا سوي المياه الجوفية ولم يجدوا أي قطع أثرية قائلين "تعبنا راح على الفاضي وهنتسجن ببلاش".

التنقيب عن الآثار داخل عقار بالزيتون 


تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في دار السلام

السيسي يتابع أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة لقطاع البترول، يوجه ببذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر، يشدد على سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية