الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

وصول 63 ألف طن قمح أوكراني إلى ميناء سفاجا

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 74000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 574 شاحنة و82 سيارة.

وصول 63 الف طن قمح اوكراني لميناء سفاجا

وشملت حركة الواردات 65000 طن بضائع، 198 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 376 شاحنة و16 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح اوكراني لصالح هيئة السلع التموينية حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها، والسفينة سينا.

بينما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية 2، بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى عمان، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2276 راكب بموانيها.

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