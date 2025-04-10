النقل توقع عقود تطوير 100 جرار سكك حديدية مع شركة أمريكية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل وهيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، توقيع 3 عقود في مجال السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة برجروس ريل الأمريكية (PRL)، وحيث اشتملت العقود على (تحديث (100) جرار هنشل - توريد قطع غيار ل (141) جرار لمدة 15 سنة - الدعم الفني لمدة 10 سنوات، وقام بالتوقيع على العقود من جانب الهيئة المهندس / محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وجاك زنج نائب رئيس مجلس إدارة شركة برجروس ريل الأمريكية (PRL).

وأكد الوزير أن هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية لافتا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن عقد التحديث لـ (100) جرار هنشل يشمل أعمال التحديث للجرار حيث سيتم تركيب أجزاء جديدة بالكامل وهي ( المحرك – نظام التحكم المتطور "EM2000" – كابينة كهرباء الجهد العالي – ضاغط الهواء كمبرسور – كابينة الضغط المنخفض – نظام فرامل الهواء – نظام التبريد )، كما سيتم إجراء العمرات لباقي المكونات الرئيسية بالجرار باستخدام قطع غيار جديدة.

وأضاف أن هذا التحديث سيحقق توفير من الناحية التشغيلية للجرارات حيث سيقلل من استهلاك الزيت بنسبة (50%) تقريبًا باستخدام أحدث تقنيات المحرك الجديد، كما سيتم تقليل استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن (3%) مقابل تقنية المحرك الحالية، وسيؤدي إلى تحسين نسبة الانبعاثات الكربونية كما أن تحديث تلك الجرارات سيساهم في تحسين مستوى إتاحية الأسطول واعتماديته لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث أنه سيحقق تحسين مستوى إتاحة الجرارات وتوفير قطع الغيار وتقليل مخزونها بمخازن الهيئة بسبب تغيير الأجزاء القديمة التي توقف إنتاجها من خلال الشركات المصنعة للجرارات وزيادة المكونات المشتركة مع أسطول الهيئة من جرارات (EMD) طراز (JT42CWRM).

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن توقيع هذا العقد يهدف ايضًا إلى توطين الصناعة المحلية حيث سيتم تنفيذ أعمال عمرة الأجزاء المعاد استخدامها (موتور جر – مولد رئيسي – البواجي) داخل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس) المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مما يتيح استخدام بعض المكونات المحلية ضمن العمرة بالإضافة إلى نقل الخبرات من خلال إشراف شركة برجروس ريل الأمريكية (PRL) على هذه الأعمال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه بهذا التوقيع تكون وزارة النقل قد أدخلت 210 جرارات جديدة للخدمة، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل واصلاح عدد 99 جرار من إجمالي 210 جرار من الأسطول الحالي بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بالاضافة الى الصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد وذلك في اطار الخطة الشاملة لاستمرار تطوير منظومة السكك الحديدية.

ومن جانبها قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة على هامش فعاليات التوقيع "يسعدني أن أكون هنا لأشهد توقيع ثلاثة عقود تزيد قيمتها عن 235 مليون دولار لتحديث وصيانة الجرارات أهنئ شركة "بروجرس ريل" الأمريكية وسكك حديد مصر على التوصل إلى هذا الاتفاق. الولايات المتحدة تفتخر بامتلاكها تقنيات وابتكارات متقدمة تساهم وستستمر في جلب الازدهار المشترك لكلا البلدين".

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