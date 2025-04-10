أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري وعلى رأسها الزمالك ضد حرس الحدود.

حكام مباراة حرس الحدود والزمالك

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع حرس الحدود فى السابعة مساء الأحد المقبل، ويسعى الزمالك لتعويض الخسارة فى بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة أمام ستيليبوش الجنوب إفريقي.

وخسر الزمالك أمام ستيليبوش الجنوب إفريقي بربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ليودع البطولة، فيما فاز حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري ببطولة كأس عاصمة مصر بهدف دون رد.

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