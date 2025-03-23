ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام بتروجت

فاز فريق بتروجت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 9 نقاط

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 3 نقاط

4- الزمالك نقطة

5- سموحة بدون نقاط

مباراة الزمالك وبتروجت

وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد ما تصدى لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وفي الدقيقة 23 احتسبت حكم المباراة ركلة جزاء لـ بتروجت وبعد العودة لتقنية الفيديو عاد في قراره وألغى ركلة الجزاء.

وسجل توفيق محمد الهدف الأول لـ بتروجت في شباك الزمالك بالدقيقة 57 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى.

فيما تعادل الزمالك بالدقيقة 69 عن طريق ناصر ماهر برأسية متقنة.

وسجل أحمد فاروق هدف بتروجت الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 90 ليمنح الفريق البترولي 3 نقاط غالية.

تشكيل الزمالك ضد بتروجت:

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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