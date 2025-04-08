الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

استخدمه الرئيس الفرنسي، خطوات الحصول على الكارت الذكى لـ مترو الأنفاق ومميزاته

كارت المترو
كارت المترو

تحول كارت المحفظة الذهبي الذى أعلن الرئيس الفرنسى عن الاحتفاظ به بعد استقلاله مترو الخط الثالث برفقة الرئيس السيسي مثار حديث وتساؤل العديد من النشطاء.

وأثار هذا المشهد تفاعلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح الكارت الذكي حديث الساعة ومحور اهتمام بحث الآلاف، نظرًا لما يمثله من تطور لافت في قطاع النقل الجماعي داخل مصر.

وهذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات عصرية ومتطورة تواكب المعايير العالمية، وتدعم جهود التحول الرقمي، وتسهم في تحسين تجربة التنقل اليومي للمواطنين. 

واعتبر البعض أن كارت الرئيس الفرنسى دعاية مجانية، لمحفظة المترو وللخط الثالث لمترو الأنفاق ودعوة صريحة للركاب للاستفادة من مميزات هذا الكارت 

و أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو الخط الأخضر عن تقديم خدمة جديدة لمستخدمي محفظة تذاكر مترو الخط الثالث لتشجيع الركاب على استخراج المحفظة الإلكترونية للتذاكر.

 

وقالت الشركة المحفظة هتوفر لك وقتك وتقدر تستخدمها أكثر من مرة بدل ما تشتري تذكرة جديدة كل رحلة.

ويمكنك شراؤها من أي مكتب بيع تذاكر أو من ماكينات بيع التذاكر الآلية من أي محطة من محطات الخط الأخضر الثالث.

ممكن تستخدمها لوحدك، أو ممكن أي حد يستخدمها معاك.

ملحوظة: المحفظة تقدر تستخدمها في جميع خطوط المترو".

مميزات محفظة المترو


وقالت إدارة مترو الأنفاق: إنه يمكن للراكب شراء مجموعة من التذاكر المشحونة على الكارت الذكي بـ 25 جنيها للمرة الأولى والشحن بعدها حسب الحاجة بفئات 20-30-40 إلى 400 جنيه.

وأضافت إدارة المترو أن هذه الميزة للكارت المقرر تخصيصه لحامله بدون اسم.. وهذا الكارت غير محدد مدة الصلاحية، وغير محدد المحطات، ويمكن استخدامه لأي عدد من المحطات، وعلى أي خط للمترو.

 

كيفية إعادة شحن المحفظة 


فى حال نفاد الرصيد من المحفظة يمكن للراكب التوجه لأقرب محطة مترو، لشحن المحفظة من المحطة بالمبالغ التي يريدها الراكب شرط ألا تقل عن 20 جنيهًا.

 

مترو الأنفاق 


وتمتلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العديد من الخطط لتطوير نظام الدفع الإلكتروني لأسعار ركوب واستقلال القطارات.

 

المحفظة 

وفى حال رغبة الراكب فى الحصول على المحفظة عليه التوجه لشباك الاشتراكات بالمحطة وطلب الكارت المدفوع أو المحفظة الإلكترونية ويتم إعطاؤها وشحنها بالمبلغ الذي يريده المواطن وعندما يتم صرف وانتهاء المبلغ يقوم المواطن بإعادة الشحن للكارت من المحطة مرة أخرى حسب استخدام المواطن.

وتختلف المحفظة عن الاشتراك كونها غير محددة الاتجاه وغير محددة المدة وتعمل على اى خط دون اى قيود 

 

أبلكيشن

فى الوقت نفسه تمتلك شركة المترو تقنية أخرى لاستقلال القطارات بدون تذاكر أو اشتراكات أو حتى كارت ممغنط وهذه التقنية تتمثل فى برنامج يتم تحميله على الموبايل ويقوم الراكب بوضع موبايله بالقرب من موضع الكارت الممغنط ليتعرف برنامج ماكينة بوابة الدخول على الموبيل ويسمح للراكب بالركوب وعند الخروج يتم خصم ثمن الرحلة من رصيد الموبيل أو محفظة خاصة على الموبايل.

من ناحية أخرى قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه حتى الآن لايوجد أى تعليمات رسميا بخصوص أى تعديل فى أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو غيرها.

 

وأكد أن متوسط أعداد ركاب المترو انخفض خلال الفترة الأخيرة بسبب تخفيض طاقة العمل بكافة المواقع خلال الفترة الأخيرة نتيجة  انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

من ناحية أخرى  قال مصدر مسئول بالشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن أسعار تذاكر لن تشهد أى تعديل خلال الفترة المقبلة بأي حال من الأحوال، خاصة أن الأسعار الحالية عادلة بشكل كبير فى ظل  عدم وجود متغيرات تستدعي زيادة أسعار التذاكر.

وأوضح أن المترو يعمل بالطاقة الكهربائية، وأسعار الكهرباء لم تشهد أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة وبالتالي فإن أسعار وتكلفة رحلات المترو لم يحدث عليها أي تغيرات مؤخرا الأمر الذى يجعل أى تحريك لأسعار التذاكر أمر غير منطقى بالمرة. 

 

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة له أنه لا توجد أي نية حتى الآن لزيادة أسعار التذاكر فى القريب العاجل.

وأضاف المصدر أن تشغيل المحطات الجديدة للمترو ساهم فى تخفيف التكدس بالمرور السطحى، ويحد من مشاكل المرور ويساهم فى تقديم خدمة مميزة لراكب المترو.

 

 

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