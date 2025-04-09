الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

المترو ينشر تفاصيل جديدة لرحلة الرئيسين السيسي وماكرون بالخط الثالث

تفاصيل زيارة الرئيس
تفاصيل زيارة الرئيس السيسي وماكرون لمحطات مترو الإنفاق
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أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل الخط الثالث لـ مترو الإنفاق عن تفاصيل استقلال الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأحد القطارات من محطة عدلي منصور التبادلية إلى محطة جامعة القاهرة.

وقالت الشركة في بيان لها: «يسعدنا ويشرفنا أن نحتفل بالزيارة المتميزة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونظيره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، حيث قاما بتجربة مترو الخط الأخضر الثالث المتميز. وتؤكد هذه الزيارة الناجحة قيمة هذا المشروع الوطني وتسلط الضوء على عمق التعاون في مجال النقل بين فرنسا ومصر».

 

وأضافت الشركة: « وقد أنضم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولتهم، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب وزير النقل الفرنسي، فيليب تاباروت، ووزير الاقتصاد، إريك لومبارد، ووزير الخارجية، جان نويل باروت. ورافق الجولة الرئيس التنفيذي لشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المهندس وديع بوشيحة».

وأوضحت الشركة: «الوفد بجولة داخل محطة عدلي منصور المركزية التبادلية واستقلوا الخط الأخضر الثالث، واطلعوا عن أنظمة البنية التحتية والخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بحياة ملايين المصريين، كما أشادوا بالمستوى الرفيع للخدمة المقدمة في المترو الذي تديره شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، كما استخدمت الوفود الرئاسية كارت المحفظة المستدام بالخط الأخضر الثالث، مع بطاقتين فريدتين تحملان اسمي الرئيسين، ونتقدم بخالص الشكر لضيوفنا الكرام على هذا التشريف، كما نشكر كل من شارك في جعل هذا اللحظة تاريخية، وجعلونا نشعر بالفخر، والذين يسعون دائمًا لجعل مدينة القاهرة أفضل».

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