السبت 12 أبريل 2025
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إقبال كبير على أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

تشهد أسواق اليوم الواحد في الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء في كافة السلع. 

 

إقبال كبير على أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على جميع الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، وبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وجميع المراكز والمدن، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة، وأنواع مختلفة الأسماك بأسعار تتراوح بين 60 جنيه حتى 120 جنيه، بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

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