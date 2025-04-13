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اقتصاد

الاتصالات تستجيب لطلب طالبة بمدرسة المكفوفين بأسيوط وتسلمها لابتوب

الطالبة سوريا بعد
الطالبة سوريا بعد استلامها اللابتوب،فيتو

في استجابة لمطلب تقدمت به الطالبة سوريا أشرف عبد النبى، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة في الخميس الماضي بالحصول على جهاز حاسب محمول “لاب توب”، حيث وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتلبية مطلبها. 

دور وزارة الاتصالات 

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليمها الجهاز مدعم بالبرمجيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة البصرية فى منزل أسرتها بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

كما تم تقديم منحة تدريبية مجانية للطالبة في تخصص البرمجة، حيث من المقرر أن تلتحق بالدورات الصيفية ضمن إحدى مبادرات “أجيال مصر الرقمية”، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أشاد بإرادة وطموح الطالبة خلال لقائه بها أثناء زيارته لمحافظة أسيوط؛ وتواصل مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تلبية مطلب الطالبة بتوفير جهاز "لاب توب" مدعم ببرامج تمكن ذوى الهمم من استخدام التطبيقات المختلفة للحاسب الآلي.

وخلال استلامها جهاز "اللاب توب"، أعربت الطالبة سوريا عن سعادتها بالاستجابة السريعة لطلبها، مشيرة إلى أنه كان لديها حلم بأن تمتلك “لاب توب” لتعلم البرمجة وأنها لم تتوقع انها ستقابل  رئيس الوزراء وأنه سيحقق لها حلمها؛ موجهة الشكر  لرئيس الوزراء على اهتمامه بمطلبها وتحقيقه خلال 3 أيام بعد لقائها به.

منحة تدريبية للبرمجة 

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كما أعربت عن سعادتها باهتمام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير منحة تدريبية لها لدراسة البرمجة؛ مضيفة “حسة إنى مسكت حلمي بإيدى”.

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الاتصالات وزير الاتصالات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس الوزراء أسيوط

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