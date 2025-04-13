الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل تسبب في إصابة شاب بعاهة مستديمة إلى الجنايات بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بالشروع في قتل شاب وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم في غضون شهر مايو 2023 بدائرة قسم شرطة عين شمس بضرب المجني عليه أ. م على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية باستخدام أداة حادة ضبطت بحوزته فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وتخلف جراء ذلك التعدي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 30 % بالذراع اليمنى.

كما حاز وأحرز أداة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين المهنية أو الحرفية مخالفين بذلك القانون على النحو المبين بالتحقيقات وهي مطواة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس عين شمس

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في المرج

تجديد حبس طالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لزميله في المطرية

الأكثر قراءة

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الجريدة الرسمية تنشر الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار والمازوت

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 13 أبريل 2025

قمة مصرية قطرية بالدوحة لبحث تعزيز التعاون والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية