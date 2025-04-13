إحالة عاطل تسبب في إصابة شاب بعاهة مستديمة إلى الجنايات بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بالشروع في قتل شاب وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم في غضون شهر مايو 2023 بدائرة قسم شرطة عين شمس بضرب المجني عليه أ. م على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية باستخدام أداة حادة ضبطت بحوزته فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وتخلف جراء ذلك التعدي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 30 % بالذراع اليمنى.

كما حاز وأحرز أداة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين المهنية أو الحرفية مخالفين بذلك القانون على النحو المبين بالتحقيقات وهي مطواة.

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