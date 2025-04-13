حالة المرور اليوم، كثافات مرتفعة في القاهرة والجيزة

شهدت عدد من المحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة.

محاور القاهرة، زحام معتاد وتأثير أعمال صيانة

وتم تسجيل كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار وحتى كوبري الفردوس، كما ظهرت تباطؤات بحركة السير أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، خاصة في مناطق الوصلة المعلقة وعبد المنعم رياض.

وشهد كورنيش النيل زحامًا ملحوظًا أمام ماسبيرو وحتى منطقة المعادي، بينما ظهرت سيولة مرورية نسبية في شارع الثورة ومحيط مصر الجديدة.

محاور الجيزة: بطء بحركة السير في الدقي والمهندسين

وفي الجيزة تم رُصدت كثافات أعلى شارع جامعة الدول العربية، خاصة أمام ميدان سفنكس، مع تباطؤ بحركة السيارات في شارعي السودان والبطل أحمد عبد العزيز. كما شهد محور صفط اللبن زحامًا واضحًا في اتجاه الدائري، مع تأثير جزئي لأعمال تطوير الطريق.

الإدارة العامة للمرور توجه النصح للمواطنين

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الطرق البديلة في حال الزحام، مؤكدة استمرار تواجد الخدمات المرورية على مدار الساعة لتسيير الحركة.

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