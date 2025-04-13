العثور على جثة سبعيني مجهول الهوية في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص سبعيني مجهول الهوية أسفل الكوبري العلوي بجوار محطة مدينة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا مفاده العثور على جثة شخص أسفل الكوبري العلوي بجوار محطة مدينة قنا التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر 70 عامًا تقريبًا في ظروف غامضة أسفل الكوبري العلوي بجور محطة قنا.

جاري فحص الواقعة من قبل قوات الأمن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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