السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

وفاة سائق داخل سيارته قرب مطار القاهرة، والتحريات: أزمة قلبية ولا شبهة جنائية

وفاة سائق داخل سيارته
وفاة سائق داخل سيارته قرب مطار القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة العثور على جثة سائق داخل سيارته بمحيط مطار القاهرة الدولي، حيث تبين أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، دون وجود أي شبهة جنائية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود سائق متوفى داخل مركبته بالقرب من المطار. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن السائق فارق الحياة داخل السيارة إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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