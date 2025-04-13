وزارة العمل تشارك في ملتقى “خطوة” لتوظيف ذوي الهمم

شاركت وزارة العمل في ملتقى "خطوة 2025 لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة"، تحت رعاية وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع "شركة حلم"، والمُنعقد بالحرم اليوناني "الجريك كامبس" بمنطقة التحرير بالقاهرة.

وألقت هبة أحمد مدير عام التشغيل كلمة نيابة عن وزير العمل محمد جبران، والذي أكد فيها على جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه الفئة، ورصد بعض الجهود، منها إعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018.

كما أشار الوزير في كلمته إلى جهود وزارة العمل في هذا الشأن والتي تتمثل في: توفير الآلاف من فرص العمل لذوى الإعاقة، وفتح مراكز التدريب لتدريبهم على المهن والحرف التي تتلاءم مع قدراتهم، وتخصيص الوزارة صفحة على موقعها الإلكتروني توضح حقوق والتزامات العامل ذوي الإعاقة، ومتابعة التزام القطاع الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة.

وقال إن الوزارة حرصت في هذا الملتقى، بالتنسيق مع شركة حلم على توفير عدد كبير من الشركات بمختلف تخصصاتها لإتاحة الفرصة لكل الشباب والفتيات من الأشخاص ذوى الإعاقة.

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