جيسوس يرد على أنباء انتقاله لمنتخب البرازيل

قطع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، الشك باليقين حول الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تدريبه للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

وجاءت تصريحات جيسوس عقب تعادل الهلال مع الاتفاق بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لدوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحفي، قال جيسوس "لا أريد أن أعلق على أمور ليس لها أي أساس من الصحة، وهذه أمور أجهلها فهي غير حقيقية.

أضاف: “أنا مدرب فريق الهلال وأقرر لأنني أرى الصورة الكاملة”.

وعن التعادل مع الاتفاق، قال جيسوس " لدينا 21 نقطة يمكن حصدها لتحسين موقفنا، ميتروفيتش ظهر بصورة أفضل من المرة السابقة، البطولة الآسيوية مطلب، والوحيدة التي لم أحققها".

أوضح "الأهم الوصول بأعلى جاهزية في آسيا، واسترجاع المصابين وعودة اللاعبين فنيًا على أعلى مستوى، نطمح كذلك لبطولة الدوري".

وواصل الهلال مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للمسابقة المحلية بعدما خسر في الجولة الماضية من النصر بهدف لثلاثة.

وتضاءلت فرص تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

وتعادل فريق الهلال مع نظيره الاتفاق بهدف لكل منهما في إطار مباريات الجولة 27، من منافسات بطولة الدوري السعودي، على ملعب استاد إيجو ملعب فريق الاتفاق في الدمام.

وسجل جواو كوستا هدف التقدم لفريق الاتفاق في الدقيقة 45+6، وتعادل فريق الهلال في الدقيقة 57 بأقدام مالكوم دي أوليفيرا.

وغاب عن صفوف فريق الهلال في هذه المباراة كل من؛ البرتغالي جواو كانسيلو، والسعودي سالم الدوسري بسبب الإصابة، بينما غاب البرتغالي روبن نيفيز بسبب تراكم الإنذارات.

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