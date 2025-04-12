السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جيسوس يرد على أنباء انتقاله لمنتخب البرازيل

جيسوس،فيتو
جيسوس،فيتو

قطع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، الشك باليقين حول الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تدريبه للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

وجاءت تصريحات جيسوس عقب تعادل الهلال مع الاتفاق بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لدوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحفي، قال جيسوس "لا أريد أن أعلق على أمور ليس لها أي أساس من الصحة، وهذه أمور أجهلها فهي غير حقيقية.

أضاف: “أنا مدرب فريق الهلال وأقرر لأنني أرى الصورة الكاملة”.

وعن التعادل مع الاتفاق، قال جيسوس " لدينا 21 نقطة يمكن حصدها لتحسين موقفنا، ميتروفيتش ظهر بصورة أفضل من المرة السابقة، البطولة الآسيوية مطلب، والوحيدة التي لم أحققها".

أوضح "الأهم الوصول بأعلى جاهزية في آسيا، واسترجاع المصابين وعودة اللاعبين فنيًا على أعلى مستوى، نطمح كذلك لبطولة الدوري".

 

وواصل الهلال مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للمسابقة المحلية بعدما خسر في الجولة الماضية من النصر بهدف لثلاثة.

وتضاءلت فرص تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

وتعادل فريق الهلال مع نظيره الاتفاق بهدف لكل منهما في إطار مباريات الجولة 27، من منافسات بطولة الدوري السعودي، على ملعب استاد إيجو ملعب فريق الاتفاق في الدمام. 

وسجل جواو كوستا هدف التقدم لفريق الاتفاق في الدقيقة 45+6، وتعادل فريق الهلال في الدقيقة 57 بأقدام  مالكوم دي أوليفيرا.

 

وغاب عن صفوف فريق الهلال في هذه المباراة كل من؛ البرتغالي جواو كانسيلو، والسعودي سالم الدوسري بسبب الإصابة، بينما غاب البرتغالي روبن نيفيز بسبب تراكم الإنذارات.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جورجى جيسوس البرتغالي جواو كانسيلو البرتغالي جورجي جيسوس الدوري السعودي بطولة الدوري السعودي دوري روشن السعودي سالم الدوسري

مواد متعلقة

مالي تقتنص فوزا صعبا من تونس وتصعد لنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما

هل يرتدي نجم برشلونة السابق قميص منتخب السعودية؟

مودرن سبورت يتراجع عن الانسحاب من الدوري

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والاتفاق بالدوري السعودي

فليك يتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة

أرقام عبد الرازق حمدالله مع الشباب بعد تألقه مع الفريق

اتحاد جدة يتقدم على العروبة 0/1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تبدأ من 10 جنيهات وانخفاض جديد بالخوخ

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تبدأ من 30 جنيها ومفاجأة عن البلطي بعد الانخفاض

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البامية بـ 75 جنيهًا وارتفاع الليمون مجددا

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

منتخب مصر يواجه أنجولا اليوم في لقاء حسم بطاقة مونديال الناشئين

مش عاجبها كلمة" البلد فيها قانون"، ضبط سائقة توك توك تعدت على المذيعة مرام سعيد بالشرابية

أول رد من النصر الليبي على أنباء التفاوض مع شيكابالا

منوعات

المزيد

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية