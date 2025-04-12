السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

صواريخ غزة، فيتو
صواريخ غزة، فيتو

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترض صاروخا أطلق من غزة باتجاه مجمع أشكول في غلاف غزة الجنوبي.

 

إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري التابعة لحركة حماس، مسؤوليتها عن استهداف مستوطنة نير إسحاق بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى إطلاق ثلاثة صواريخ من خان يونس جنوبي قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وبدورها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إنه "تم اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه غلاف القطاع الجنوبي دون تفعيل الإنذار". 

 

جيش الاحتلال يعلن رسميًا استكمال حصار رفح الفلسطينية وبناء محور موراج بغزة 

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، رسميا استكمال حصار رفح الفلسطينية وبناء محور "موراج" بقطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

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غزة جيش الاحتلال كتائب القسام حماس

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