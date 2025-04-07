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ثقافة وفنون

السقا يعود لتصوير المشاهد المتبقية من فيلم "أحمد وأحمد"

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

استأنف النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي تصوير المشاهد المتبقية من فيلمها الجديد أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

 

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها كل من؛ الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وكانت عبارة عن مطاردة في الصحراء.

 

أفلام جديدة لـ السقا

وبدأ مؤخرًا أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي، من إخراج نادر جلال، وذلك بعد اختيارات الديكورات الأساسية للعمل.

 

فيلم أحمد وأحمد 

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لفيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

 

وسيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

 

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

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أحمد السقا فيلم أحمد و أحمد أحمد فهمى افلام عيد الاضحي

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