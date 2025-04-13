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ثقافة وفنون

عمرو أديب لباسم سمرة: أنت أهلاوي وكنت واقف مع الألتراس في العتاولة (فيديو)

عمرو أديب وباسم سمرة،
عمرو أديب وباسم سمرة، فيتو

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا للفنان باسم سمرة: "أنت أهلاوي وكنت واقف مع الألتراس في العتاولة 2 خلال تيفو يلا بينا".

 

جرافيك الجماهير في مشهد العتاولة 2

ورد باسم سمرة خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا طبعا أهلاوي، وطبعا كان فيه جرافيك مش كل الجماهير ألتراس، عدد الجماهير كانوا ألفين ولكن المخرج أحمد خالد موسى بالجرافيك وصلهم 15 ألف متفرج".

مجهود كبير في مشاهد جماهير الألتراس

وتابع باسم سمرة: "اتعمل مجهود كبير في مشاهد جرافيك ألتراس أهلاوي، هي مكلفة وجديدة، المشجعين الحقيقيين اللي كنت في وسطهم".
 

مسلسل العتاولة 2


ودارت أحداث مسلسل العتاولة 2 في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة 2»  من بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي،  ، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني  منهم مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

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