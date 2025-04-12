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رياضة

عمرو أديب بعد تعادل الأهلي وبيراميدز: كولر مدرب عظيم لازم تجددوا عقده (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بعد تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 1/1 ضمن مباريات بطولة الدوري العام.

 

مطالبات برحيل كولر وهذا رأي عمرو أديب 

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "بعد الإخفاق أمام بيراميدز وخسارة نقطتين وابتعاد بطولة الدوري عن القلعة الحمراء، الهتافات داخل الأحمر تستهدف تغيير كولر"، معقبا: "يا جماعة ما تغيروش كولر الراجل هايل هو فيه مدرب زي كولر ده لازم يكمل مع الأهلي سنة واتنين وتلاتة".

عمرو أديب شامتا في الأهلي: كولر مدرب عظيم وجبار

وتابع عمرو أديب شامتًا في الأهلي: "كولر مدرب عظيم وجبار هو ده اللى لازم يقعد وحلاوته لما نيجي بعد أسبوع وأسبوعين، ويتم خصم 3 نقاط آخرين من الأهلي، ولا يجب أن ننسى انسحاب الأهلي وما ضاع حق وراءه عمرو أديب، وسأظل منتظر خصم 3 نقاط مع الأهلي بنهاية الدوري، بصوا يا جماعة بلا عدالة مفيش كورة".

وواصل: "بلا عدالة مافيش دوري، فكرة إنك تكسب وخلاص اللعبة ملهاش طعم وبقت رخمة، إنما تكسب بالعدالة والقرارات نقدر إن شاء الله نصل إلى دوري فيه منافسة ومتعة، في الدوري الإنجليزي ورغم فارق العشر نقاط لصالح ليفربول الناس بتتفرج وبتابع لأن وارد يحصل مفاجأة إنما عندنا فيه التسليم والأهلي لازم ياخد الدوري، وبعدين يا جماعة إيه قيمة المنافسة".


وتابع: "النهارده الأهلي في أسوأ حالاته والحقيقة إنه لا يستحق الفوز ببطولة الدوري، واسأل أي أهلاوي عايز توزن برا أوزن برا، للأسف الجمهور مفرحش رغم إنه هز استاد 30 يونيو تشجيعا للأحمر وللأسف وقلبي يقطر دما يا جماعة أنا زملكاوي آه بس أحب برضو الخير للأهلي".
 

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