ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص في الجيزة لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص، حيث استغل هذا الكيان في النصب والاحتيال على المواطنين.

أوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم كان يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة. وكان يروج لهذا الكيان على أنه يمنح شهادات دراسية معتمدة في مجالات متنوعة، ويعد المواطنين بأنها ستؤهلهم للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية، وذلك على خلاف الحقيقة.

ضبط المتهم وإجراءات التحقيق

بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان، حيث تم ضبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات"، بالإضافة إلى إستمارات التسجيل التي يُزعم أنها صادرة عن الكيان، فضلًا عن مطبوعات دعائية تروج لبرامج التعليم المزيفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وهو الآن قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة.

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