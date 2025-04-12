بعد التأهل لمونديال قطر، تاريخ منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

انتزع منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني الوطني أحمد الكاس، بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على منتخب أنجولا بهدفين مقابل هدف، في مباراة ملحق التصفيات المؤهلة للمونديال، التي أقيمت بالمغرب

10 منتخبات تمثل إفريقيا في المونديال لأول مرة في التاريخ

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر، إلى 10 منتخبات لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

16 منتخبا في أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب لأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 فى مالي مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 منتخبا، وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

تاريخ مصر في مونديال الناشئين

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لبطولة كأس العالم لنهائيات كأس العالم للناشئين، حيث سبق له التأهل لمونديال الناشئين في مناسبتين فقط، الأولى كانت عام 1987، التي أقيمت في كندا، وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

وكانت المرة الثانية والأخيرة التي شارك بها منتخب مصر تحت 17 عامًا في المونديال، بنسخة عام 1997 التي أقيمت في مصر.

وصعد المنتخب الوطني بتلك النسخة لدور ربع النهائي، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الألماني، قبل أن يودع المسابقة أمام إسبانيا بالخسارة بنتيجة 1-2.

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