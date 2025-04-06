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رياضة

المغرب يحسم تأهله لكأس العالم تحت 17 عاما

المغرب
المغرب

تأهل منتخب المغرب إلى كأس العالم للناشئين 2025 بعد فوزه على تنزانيا بنتيجة (3-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس إفريقيا تحت 17 عامًا.

المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط.

وحقق منتخب زامبيا الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعت بينهماعلى ملعب العربي الزاولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما ليحسم تأهله للمونديال.

وتقام كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما في المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل.

وبهذه النتيجة، يصعد منتخب زامبيا إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للناشئين، بحصده 7 نقاط.

تشكيل منتخب زامبيا ضد أوغندا

 

تشكيل منتخب أوغندا ضد زامبيا

منتخب مصر يفوز علي الكاميرون

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 بقطر، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

منافس مصر المحتمل في ملحق التأهل لكأس العالم

فوز منتخب مصر على الكاميرون جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، خلف منتخب بوركينا فاسو صاحب الصادرة بالعلامة الكاملة، ومنتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة، وضمن المنتخبان بالفعل التأهل لكأس العالم بقطر.

منتخب مصر للناشئين، فيتو
منتخب مصر للناشئين، فيتو

أما منتخب مصر فيخوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أمام ثالث المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا، والذي لن يخرج من بين الثلاثي كوت ديفوار (4 نقاط) وأنجولا (نقطة) وأفريقيا الوسطى (بدون نقاط) 

موعد مباراة مصر في ملحق كأس العالم للناشئين

ويتحدد غدا الإثنين أي من المنتخبات الثلاث سيكون منافس مصر في مباراة الملحق، حيث يخوض ثلاثتهم مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، ومن يحتل منهم المركز الثالث سيكون هو منافس مصر في مباراة الملحق، التي تقم في المغرب يوم 12 أبريل الجاري.

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