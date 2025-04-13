أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، وذلك بعد يومين من زيادة أسعار البنزين والسولار.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 16 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 60 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 30 جنيها إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

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