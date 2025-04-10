الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها الليمون وانخفاض البطاطس والبصل

أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025.

 أسعار الخضار اليوم 

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

 سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 11 إلى 15 جنيهًا.

 

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 10 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 25 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 4 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 75 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 17 جنيها إلى 21 جنيهًا.

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