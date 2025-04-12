مفاجأة في أسعار الذهب ونصيحة الشراء يفجرها رئيس الشعبة (فيديو)

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مفاجأة بشأن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة ونصيحته للمواطنين.

نصيحة رئيس شعبة الذهب للمواطنين

ارتفاع اسعار الذهب، وقال "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"بكل تأكيد اللى معاه ذهب يحافظ عليه وميفرطش فيه لإن معاه الأقوى والبدائل في الوقت الحالي مش أحسن حاجة".

وأضاف:"الاستثمار في الذهب طويل المدى ومن يتركه عامين وأكثر سيحقق أرباح كبيرة لا يحققها سوى المعدن الأصفر، ومن معه فائض في الوقت الحالي يمكنه شراء به الذهب حفاظًا على القيمة النقدية التي معه".

طلبات المواطنين على شراء الذهب

ولفت:"هناك طلبات متباينة في الشراء ما بين السبائك والجنيهات والمشغولات الذهبية، وكل اللى بيستهدف الشراء حاليا هيكسب ويحقق أرباح كبيرة خلال عامين".

ارتفاع كبير في اسعار الذهب

سعر جرام الذهب، وأشار: وصول جرام الذهب عيار 21 لـ 4700 جنيها وهذا سعر تاريخي وغير مسبوق ولم يحدث، وعام 2025 يشهد أرقام كبيرة في اسعار المعدن الأصفر حيث زاد سعر الأوقية أكثر من 20% اَخر 3 أشهر.

وأكد: الحرب التجارية التي لا يعرف أحد أبعدها والتوقعات بالركود الاقتصادي الفترة المقبلة، أدى الي حدوث ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق، وقد نشهد زيادة كبيرة خلال العام الحالي بخلاف ما نسجلها حاليا.

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