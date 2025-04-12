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اقتصاد

شعبة المخابز: 25% زيادة في أسعار الخبز السياحي والفينو (فيديو)

أسعار الخبز السياحي
أسعار الخبز السياحي والفينو، فيتو

كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، عن نسبة الزيادة في أسعار الخبز السياحي والفينو بعد تحريك أسعار السولار والمواد البترولية.

 

الزيادة المتوقعة في أسعار الخبز السياحي والفينو

وقال إنه من المتوقع أن تتحرك  أسعار الخبز السياحي والفينو، بنسبة تصل إلى 25% بعد ارتفاع أسعار الوقود ولا سيما السولار.

 

مصير الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنه بالنسبة لرغيف الخبز المدعم سيتم تغطية تكلفة الزيادة في الإنتاج بعد تحريك أسعار الوقود.

 

وأشار، إلي أنه سيتم عقد اجتماع في الغرفة التجارية لبحث تداعيات زيادة أسعار السولار والمواد البترولية، مناشدًا أصحاب المخابز البلدية انتظار الحكومة في تغطية زيادة تكلفة الإنتاج وعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم.

وأكد: لن تزيد أسعار الخبز السياحي الحر والفينو عن 25% بعد قرار زيادة أسعار الوقود. 

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