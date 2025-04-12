تشهد الأسواق العالمية اضطرابات شديدة بسبب الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تواجه بعض القطاعات الحيوية في أفريقيا تهديدًا مباشرًا، وعلى رأسها الكاكاو، النسيج، والفانيليا.

رسوم ترامب تهدد تجارة الكاكاو والفانيليا في أفريقيا

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، تملك الدول الأفريقية المتأثرة الآن مهلة 90 يومًا للتفاوض مع واشنطن من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية الإضافية عند مستوى 10%.

وأكد البيت الأبيض أن الوصول إلى السوق الأمريكية هو امتياز، وليس حقًا"، وكشف عن قائمة من الدول المستهدفة بزيادة رسوم جمركية غير مسبوقة.

وأوضح التقرير أن هذه القائمة شملت دولًا مثل ليسوتو، مدغشقر، وجزيرة موريشيوس، التي فرضت عليها رسومًا بنسبة 50%، 47%، و40% على التوالي، ما أدى إلى حالة من الذعر في أسواق المال.

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