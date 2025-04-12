مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرين، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط.

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين في أسيوط

تلقت الأجهزة الأمنية في أسيوط بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عددًا من الركاب وسيارتين بالطريق الصحراوي الغربي.

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين في أسيوط

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين في الحال، بينما تم نقل 15 مصابًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وجروح متعددة وإصابات بليغة. وتباشر الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.



وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الشرطة جهودها لفحص وتحديد سبب الحادث، سواء كان نتيجة السرعة الزائدة أو عطل مفاجئ في المركبات.

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