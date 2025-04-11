البيت الأبيض يكشف عن زيارة مرتقبة لـ ترامب إلى السعودية ودول أخرى

قال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيزور السعودية وقد يزور دولا أخرى.

ترامب يأمل في إبرام صفقات تجارية قبل مرور 90 يوما



وأضاف البيت الأبيض: أن ترامب يأمل في إبرام صفقات تجارية قبل مرور 90 يوما، زاعما أنه يريد أن يرى ممارسات تجارية عادلة في أنحاء العالم.

وأكد البيت الأبيض: أن الرئيس ترامب أكد أن الولايات المتحدة تواجه رسوم الصين بكل حسم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات إلى بلاده، تسير على نحو ممتاز.

جاء ذلك وفقا لما كتبه ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث تابع: "إننا نسير بخطى ممتازة في تطبيق سياسة الرسوم الجمركية. هو أمر مثير للولايات المتحدة والعالم! تسير الأمور بسرعة".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد دعت الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتصحيح أخطاء الولايات المتحدة بالكامل، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في أول تعليق له على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إن "الصين لا تخاف ومواجهة العالم تؤدي إلى عزلة من يقدم على المواجهة".



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