إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب المنيا.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة كل من: حازم م. ف، محمد م. ن، زياد ح. ف، شربات ك. ح، منيحة ت. ع، شادية م. هـ، ندى ر. ع، منى ع. م، حازم ع. ع، حازم م. ص، يوسف م. ص، وجميعهم من إحدى قرى مركز ملوي.

وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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