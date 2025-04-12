صحة مطروح تكشف حقيقة تحرير شهادة وفاة لأحد المتورطين فى استشهاد 3 أفراد بقسم شرطة النجيلة

صدر بيان عاجل من مديرية الصحة بمحافظة مطروح، لتوضيح حقيقة تحرير شهادة وفاة لأحد المتوفين علي غير الحقيقة، وذلك في تطور عاجل بشأن مصرع شابين متورطين فى استشهاد 3 أفراد من قسم شرطة النجيلة.

تطور عاجل بشأن مصرع شابين متورطين فى استشهاد 3 أفراد من قسم شرطة النجيلة

وقال البيان: وصل الشابان المتوفيان بسيارة إسعاف حكومية، وتم إيداع جثمانيهما بمشرحة مستشفي مطروح العام، تنفيذا لقرار النيابة العامة مساء يوم الخميس ١٠ أبريل الجاري.

وتابع البيان: تم توقيع الكشف الظاهري علي الجثمانين من قبل مفتش الصحة، وتم إعداد تقرير كامل بوصف الجسم وما به من إصابات، وتم تسليم التقارير في أوراق المحضر، ثم تم عرض الجثمانين علي الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأشارت مديرية الصحة بمطروح: الإجراء القانوني الرسمي لاستخراج شهادات الوفاة في مثل تلك الحالات - ذات الشبهة الجنائية - هو كتابة عبارة: (قيد البحث) لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتسليمه للنيابة العامة.

ونوهت إلى أن المقصود بـ (مكان الوفاة) في شهادة الوفاة هو مكان مناظرة الجثمان من قبل مفتش الصحة، وليس المقصود مكان وقوع الحادث أو الإصابة.

وأكدت مديرية الصحة أن هذا الإجراء هو المعتاد في جميع وثائق الوفاة للحالات ذات الشبهة الجنائية، وجميع الاجراءات الكترونية وتتم بإذن النيابة العامة.

وأهابت مديرية الصحة بمطروح، بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الإشاعات ومثيري الفتن، وتقصي المعلومات الصحيحة من مصادرها القانونية عن علم واطلاع.

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