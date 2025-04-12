بعد المداح، حمادة هلال يستأنف نشاطه الغنائى بحفل فى شم النسيم

يستعد النجم حماده هلال لإطلاق حفل غنائى جديد ، بالتزامن مع قدوم أعياد شم النسيم.

حفل حمادة هلال فى شم النسيم

ويقام حفل حمادة فى شم النسيم، وبالتحديد يوم الاثنين 21-4-2025.. وعن الحفل قال «هلال»: إن شاء الله تكون حفلة حلوة بيكم.

ومن المقرر أن يقدم حمادة هلال خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته.

فى سياق آخر.. قرر حمادة هلال عقب سنوات طويلة من تركيزه على تقديم مسلسل المداح، الذي قدم منه خمسة أجزاء بالمواسم الرمضانية الماضية قرر أن يستأنف نشاطه الغنائى من جديد.

أغنية حصل لحمادة هلال

وقدم حمادة هلال مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم “حصل” وأغنية أخري تحمل اسم ياريت أهالينا ما ربونا عبر قناة الفنانة الرسمية بموقع اليوتيوب وجميع المنصات والمتاجر الموسيقية.

وتلقي جمهور حمادة هلال المظهر الجديد للمطرب بترحاب كبير وحماس للأغنية الجديدة متمنين له النجاح في مشروعه القادم.

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