السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد المداح، حمادة هلال يستأنف نشاطه الغنائى بحفل فى شم النسيم

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

يستعد النجم حماده هلال لإطلاق حفل غنائى جديد ، بالتزامن مع قدوم أعياد شم النسيم.

حفل حمادة هلال فى شم النسيم

ويقام حفل حمادة فى شم النسيم، وبالتحديد  يوم الاثنين 21-4-2025.. وعن الحفل قال «هلال»: إن شاء الله تكون حفلة حلوة بيكم.

ومن المقرر أن يقدم حمادة هلال خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته.

فى سياق آخر.. قرر حمادة هلال عقب سنوات طويلة من تركيزه على تقديم مسلسل المداح، الذي قدم منه خمسة أجزاء بالمواسم الرمضانية الماضية  قرر أن يستأنف نشاطه الغنائى من جديد.

أغنية حصل لحمادة هلال

  وقدم حمادة هلال مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم “حصل” وأغنية أخري تحمل اسم ياريت أهالينا ما ربونا عبر قناة الفنانة الرسمية بموقع  اليوتيوب وجميع المنصات والمتاجر الموسيقية. 

 

وتلقي جمهور حمادة هلال المظهر الجديد للمطرب بترحاب كبير وحماس للأغنية الجديدة متمنين له النجاح في مشروعه القادم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعياد شم النسيم النجم حمادة هلال حمادة هلال حفل حمادة هلال جمهور حمادة هلال مسلسل المداح ياريت أهالينا ما ربونا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

الشيبي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الأهلي

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

طرد مهند لاشين، التعادل السلبي يتواصل بين الأهلي وبيراميدز بعد 60 دقيقة

شاهد، جماهير بيراميدز تهتف للأهلي بـ مدرجات الدفاع الجوي

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية