الدوري الإنجليزي، تعادل أرسنال وبرينتفورد في الشوط الأول

تعادل فريقا أرسنال وبرينتفورد سلبيا في الشوط الأول على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام برينتفورد



حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا – ياكوب كيوير – كيران تيرني – أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي – جورجينيو – ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري – جابرييل مارتينيلي – لياندرو تروسارد

موقف الفريقين قبل اللقاء



يخوض أرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما اقترب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي، في مباراة أُقيمت منتصف الأسبوع. وينتظر الفريق مواجهة الإياب في "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستكون حاسمة لمواصلة مشواره الأوروبي.

وفي الدوري المحلي، يسعى أرتيتا لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، خاصة بعد التعادل الأخير مع إيفرتون بنتيجة 1-1، والذي أبقى أرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق 11 نقطة عن "الريدز".

أما برينتفورد، فيدخل اللقاء محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة، ويطمح في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

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