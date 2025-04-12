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رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب  آرسنال تشكيل فريقه لمباراة برينتفورد في الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 /2025.

 

ويخوض أرسنال المباراة أمام برينتفورد بمعنويات كبيرة، بعد أن حقق الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

 

تشكيل أرسنال ضد برينتفورد

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وستكون مباراة الجانرز ضد برينتفورد، هي البروفة الأخيرة، قبل صدام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع المقبل ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

 

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز هو اليوم السبت 12 أبريل 2025، ضمن فعاليات الجولة الثانية والثلاثين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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