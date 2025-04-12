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رياضة

بعد الفوز على سموحة، زد 2009 يتوج ببطولة دوري الجمهورية للناشئين

زد 2009 يتوج ببطولة
زد 2009 يتوج ببطولة دوري الجمهورية للناشئين

توج فريق الناشئين بنادي زد لكرة القدم مواليد 2009، بلقب بطولة دوري الجمهورية، قبل ختام المسابقة بخمس جولات برصيد 76 نقطة. 

جاء ذلك عقب الفوز اليوم علي فريق سموحة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات  الجولة الـ 29 من بطولة دوري الجمهورية للناشئين والتي أقيمت علي ملعب سموحة.

أحرز هدفي الفوز لفريق زد كل من، خالد مختار ودانيال تامر.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009 من:
المدير الفني محمد عز
المدرب العام  أحمد علي
مدرب مساعد  بهاء أحمد 
مدرب حراس محمد إبراهيم 
اداري الفريق  أحمد هندي
مدرب أحمال هوندا
اخصائي د/ عمرو العربي 
طبيب عظام د/ محمد أسامه 
محلل أداء الفيديو  إيهاب الدجوي 
مسؤول المهمات شهاب أحمد.
 

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زد 2009 سموحة دوري الجمهورية للناشئين بطولة دوري الجمهورية

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