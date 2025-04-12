السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة طبيبة الأسنان، حفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق،  إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة  التجمع الخامس لجلسة 10 مايو المقبل للمرافعة.


وقالت الشاهدة “م.ع" وهي مسئولة الحجوزات بمركز التجميل إن المركز يدار من خلال مجموعة من الأطباء، إنها كانت لا تعلم تخصص كل طبيب منهم، وأن هناك واقعة مماثلة لواقعة وفاة طبيبة الأسنان الشابة، حيث حضر رجل إلى العيادة لإزالة الزوائد الجلدية ومن ثم سقط مغشي عليه وفقد وعيه ومن بعدها تم تغيير الطبيبة المتسببة بالواقعة وحضر طبيب آخر للكشف على الرجل وغادرت الطبيبة في ذات اليوم المركز وتم إنهاء عملها.

وكشفت تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية أن المتهم ليس طبيبًا بل صيدليًّا، ويقوم بحقن الفيلر والبوتوكس دون ترخيص، كما كشفت التحقيقات أن العيادة غير مرخصة، وتستخدم مواد مجهولة المصدر وتم ضبط شهادات مزورة داخل العيادة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم منتحل صفة طبيب وفتح عيادة تجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

وأشارت التحقيقات أن الفتيات والسيدات كن يترددن على المتهم لعلاج بشرتهن وعمل جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس.

وأضافت التحقيقات ان المجني عليها توجهت الى عيادة المتهم لحقن فيلر في شفاها وكونه غير مختص فأخطأ طبيا وأصاب الفتاة بغرغرينا وتسمم في الدم توفيت على إثره.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة  فتاة بعد حقنها بمادة مجهولة داخل احدي العيادات التجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين أن الطبيب صاحب العيادة منتحل صفة وليس طبيب ويقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص كما زور شهادات صحية وطبية.

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محكمة جنايات القاهرة حفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق التجمع الخامس

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محاكمة طبيب مزيف تسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر 12 أبريل

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