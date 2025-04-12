السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يزور الأطفال الناجين من حادث انهيار عقار اللبان

الإسكندرية
الإسكندرية

زار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الأطفال الثلاثة؛ الذين تم إنقاذهم أمس عقب انهيار عقار بشارع الغزالي بمنطقة اللبان بحي الجمرك، والمتواجدين حاليًا تحت الملاحظة بمستشفي رأس التين، حيث اطمأن سيادته على استقرار وضعهم الصحي، وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

 

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وخلال زيارته للأطفال؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقرار الحالة الصحية للأطفال وخروجهم سالمين من الحادث، كما استفسر من والدة الأطفال عن احتياجاتهم، للعمل على توفيرها

 

حيث وجه رئيس حي الجمرك بالعمل على توفير عمل مستقر لوالدة الأطفال يوفر لها مصدر دخل ثابت كونها هي عائل الأسرة، بالإضافة إلى توفير إعانة مالية شهرية لهم، كما وجه سيادته باشراك الأطفال في الأنشطة الرياضية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لاستغلال طاقتهم بما يحقق النفع لهم.

 الجدير بالذكر ؛ أنه بمجرد تلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أمس بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان ؛انتقلت جميع الأجهزة التنفيذية لموقع العقار.

 

 وتمت عملية إنقاذ الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وتأمين الموقع ؛ وسط تواجد مكثف من فرق الحماية المدنية والإسعاف والتدخل السريع إلى جانب الجهات المعنية من المرافق وكامل الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين الموقع، وتم بتشكيل لجنة مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار.

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محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن الغزالى اللبان الجمرك

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