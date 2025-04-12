السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الذكاء الاصطناعي يقحم حمادة هلال في الترويج للمقامرات الإلكترونية

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

عبر الفنان حمادة هلال عن غضبه الشديد من استخدام وجهه بمقاطع فيديو له معدل بواسطة الذكاء الاصطناعي على شكل إعلان للعبة إلكترونية، يروج صناعها إنها مصدر للربح المادي لمن يلعبها على طريقة المقامرات الإلكترونية.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو من إعلان اللعبة المعدل بالذكاء الاصطناعي، عبر خاصية “ستوري” لحسابه الشخصي  بموقع "انستجرام"؛ معلقًا: "نصب واحتيال حسبي الله ونعم الوكيل".

فى سياق آخر يعود الفنان حمادة هلال للسينما بعد غياب استمر أكثر من ثماني سنوات، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “شنطة حمزة”، الذي عرض عام 2017 وشاركه البطولة يسرا اللوزي وأحمد فتحي وسامية الطرابلسي.

فيلم حمادة هلال

وكشف صديق مقرب من حمادة هلال أنه قرر العودة للسينما من خلال فيلم كوميدي، والذي سوف يبدأ التحضير له خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يجتمع مع عدد من الأشخاص لوضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم قبل البدء في تصويره.

وأضاف المصدر أن الفيلم سوف يعرض نهاية العام الجاري، كما أنه سوف يشارك في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل درامي، إلا أنه لم يستقر حتى الآن على فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل المداح أو اختيار سيناريو آخر.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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