الأحد 13 أبريل 2025
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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وأماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.


كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غد الأحد، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

حالة الطقس غدا الأحد 13-4-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس في الإسكندرية الفترة المقبلة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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