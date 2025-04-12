ضبط عنصر إجرامي للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي متخصص في التهريب والتجارة غير المشروعة للأسلحة في محافظة البحيرة.

ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة



وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وله معلومات جنائية؛ ويتخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث كان يتاجر بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته كميات من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم العثور على 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 7 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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