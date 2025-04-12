مع اقتراب موسم الحج، تفاصيل التعديلات الجديدة على تأشيرات الزيارة والعمرة بالسعودية

مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن عدد من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز تنظيم موسم الحج لضمان سلامة الزوار.

تعديلات جديدة على تأشيرة الزيارة إلى السعودية

وأدخلت السلطات السعودية تعديلات كبيرة على تأشيرات الزيارة وسياسة منح تأشيرات الدخول قصيرة الأجل، وذلك لتجنب الازدحام غير المصرح به الذي قد يؤثر سلبًا على سلامة الحجاج.

وتم إدخال التعديلات الجديدة على تأشيرات الزيارة لمواطني 14 دولة وهي: الجزائر، بنغلاديش، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، العراق، الأردن، المغرب، نيجيريا، باكستان، السودان، تونس، واليمن.

وبموجب التعديلات الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية، لن يتمكن مواطنو هذه الدول من الحصول على تأشيرات العمرة أو تأشيرات الزيارة العائلية أو العمل خلال هذه الفترة.

وحددت التعديلات الجديدة غدا الأحد الموافق 13 من شهر أبريل الجاري كموعد أخير لإصدار تأشيرات العمرة، ولن يتم إصدار تأشيرات جديدة لمواطني هذه الدول بعد انتهاء موسم الحج.

14 دولة تنطبق عليها هذه التعديلات

ووفقا للتعديلات الجديدة سيكون باستطاعة مواطني الدول ال14 المشمولة بالتعديلات، الحصول على تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط، وتكون صالحة لمدة 30 يومًا، وهذا التحديد يأتي لضمان عدم استغلال التأشيرات لأغراض غير قانونية، مثل بقاء بعض الزوار بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم للمشاركة في الحج بطرق غير رسمية.

وفي إطار هذه التعديلات، تسعى السعودية لتطبيق إجراءات أكثر تشددًا في تنظيم الحج، حيث عمدت المملكة إلى إدخال تقنيات ذكية مثل التطبيقات الحديثة لتسهيل إدارة الحشود وتنظيم المرور، مما يسهم في توجيه الحجاج إلى المشاعر المقدسة بطريقة آمنة وفعالة.



وعلى الرغم من تطبيق نظام الحصص لكل دولة لتنظيم عدد الحجاج، إلا أن السلطات السعودية ترى أن الزوار غير المصرح لهم قد يتسببون في فوضى في المرافق الأساسية مثل النقل والإقامة والرعاية الصحية.وهو ما قد يرفع من مستوى المخاوف الأمنية واللوجستية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المملكة في إدارة هذا العدد الكبير من الزوار.

ومن خلال هذه القرارات، تسعى المملكة إلى تعزيز سلامة الحجاج والزوار، وتوفير بيئة آمنة لجميع المشاركين في موسم الحج، وبالتالي المحافظة على التنظيم والكفاءة في إدارة أكبر تجمع ديني في العالم.



ورغم عدم إعلان السلطات السعودية الأسباب بشكل رسمي، فإن التوقعات تشير إلى أن السبب الأساسي يعود إلى معالجة مشكلة ازدحام الزوار، وهي إحدى القضايا الأكثر حساسية خلال موسم الحج.

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