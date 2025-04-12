بينها مصر، السعودية تضع قيودا جديدة على منح تأشيرات الزيارة لـ 14 دولة

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم موسم الحج وضمان سلامة الزوار، أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا يخص تأشيرات الزيارة، وذلك بإجراء تعديلات على سياسة منح تأشيرات الدخول قصيرة الأجل.

ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه المملكة لاستقبال موسم الحج، وتعمل على تجنب الازدحام غير المصرح به الذي قد يؤثر سلبًا على سلامة الحجاج.

الدول المشمولة بالحظر وتأثيراته

وتشمل التعديلات الجديدة 14 دولة هي: الجزائر، بنجلاديش، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، العراق، الأردن، المغرب، نيجيريا، باكستان، السودان، تونس، واليمن.

وبموجب القرار، لن يتمكن مواطنو هذه الدول من الحصول على تأشيرات العمرة أو تأشيرات الزيارة العائلية أو العمل خلال هذه الفترة.

وفي مفاجأة أخرى، أعلنت المملكة أن 13 أبريل 2025 سيكون آخر يوم لإصدار تأشيرات العمرة، ولن يتم إصدار تأشيرات جديدة لمواطني هذه الدول بعد انتهاء موسم الحج.

أسباب القرارات

ورغم عدم إعلان السلطات السعودية الأسباب بشكل رسمي، فإن التوقعات تشير إلى أن السبب الأساسي يعود إلى معالجة مشكلة ازدحام الزوار، وهي إحدى القضايا الأكثر حساسية خلال موسم الحج.

وتأتي القرارات الجديدة كإجراء وقائي لمواجهة هذا التحدي وتحقيق التنسيق الأمثل بين الجهات المعنية.

إجراءات مشددة لضبط حركة الزوار

وتضمنت القرارات الجديدة أن المسافرين من هذه الدول الـ14 سيتمكنون من الحصول على تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط، وتكون صالحة لمدة 30 يومًا.

وهذا التحديد يأتي لضمان عدم استغلال التأشيرات لأغراض غير قانونية، مثل بقاء بعض الزوار بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم للمشاركة في الحج بطرق غير رسمية.

وفي إطار هذه التعديلات، تسعى السعودية لتطبيق إجراءات أكثر تشددًا في تنظيم الحج.

فقد عمدت المملكة إلى إدخال تقنيات ذكية مثل التطبيقات الحديثة لتسهيل إدارة الحشود وتنظيم المرور، مما يسهم في توجيه الحجاج إلى المشاعر المقدسة بطريقة آمنة وفعالة.

ويأتي هذا في وقت قدر فيه عدد الحجاج بالموسم الماضي بأكثر من 1.8 مليون حاج، بينهم 1.6 مليون من خارج المملكة.

نظام الحصص

وعلى الرغم من تطبيق نظام الحصص لكل دولة لتنظيم عدد الحجاج، إلا أن السلطات السعودية ترى أن الزوار غير المصرح لهم قد يتسببون في فوضى في المرافق الأساسية مثل النقل والإقامة والرعاية الصحية، وهو ما قد يرفع من مستوى المخاوف الأمنية واللوجستية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المملكة في إدارة هذا العدد الكبير من الزوار.

ومن خلال هذه القرارات، تسعى المملكة إلى تعزيز سلامة الحجاج والزوار، وتوفير بيئة آمنة لجميع المشاركين في موسم الحج، وبالتالي المحافظة على التنظيم والكفاءة في إدارة أكبر تجمع ديني في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.