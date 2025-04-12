وزير البترول يعتمد الجمعية العامة لشركة موبكو

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لصناعات البتروكيماويات والتى تحقق القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن اهتمام المستثمرين بمشروعات قطاع البترول يظهر مدى جاذبية مناخه الاستثماري.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة ( موبكو ) لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2024 بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونوابه، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو المساهمين بالشركة والدكتورة منى ثابت وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز.



مؤشرات إيجابية وأداء قوي لموبكو في 2024

وأضاف الوزير أن موبكو تعد نموذجًا يدعو للفخر لصناعة البتروكيماويات بمستويات عالمية فى مصر وأن مشاركة استثمارات من الدول العربية الشقيقة يعد رمزًا للتعاون الإقليمى والدولى، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين في موبكو وإدارة الشركة على المجهودات المخلصة.

وأشار بدوى إلى المشروعات الخضراء التى ينفذها قطاع البترول مثل الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام بالإضافة إلى الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية وهو ما يثبت أن القطاع يعمل وفقًا لمبادئ وأسس عالمية ومنتجاته لها نفاذية فى الأسواق الأوروبية.

اهم مؤشرات الأداء المتحققة

وقدم المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو عرضًا تقديميًا حول أهم مؤشرات الأداء المتحققة في اطار خطة عملها المرتكزة علي محاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية حيث أوضح التزام الشركة بمبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز كفاءتها الإنتاجية، وتبني ممارسات الاستدامة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وهو ما تجسد في تسجيل موبكو أكثر من 4 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات خلال العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ساعات العمل الآمنة منذ عام 2018 إلى أكثر من 19 مليون ساعة. كما سجلت الشركة أكثر من 11 مليون كم آمن خلال العام، ليصل إجمالي الكيلومترات الآمنة إلى أكثر من 72 مليون كم.

زيادة الطاقه الإنتاجية لمصنع موبكو

ونجحت الشركة في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع موبكو 3 ضمن مجمعها الصناعي بدمياط بنسبة 10% من خلال الاستبدال الكفء لوحدة HPCC بجهود ذاتية وفي نصف الفترة الزمنية المقدرة، مما أدى لتوفير 7 أيام إنتاج وساهم في زيادة إيرادات الشركة بقيمة 2 مليون دولار نتيجة التشغيل المبكر، بالإضافة لتوفير 6 ملايين جنيه من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة للتنفيذ عن طريق مقاول بنسبة 30%.

وعلى صعيد الإنتاج، حققت موبكو أداء قوي حيث بلغ إنتاج اليوريا مليون و718 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 104%، وإنتاج الأمونيا مليون و69 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 105%.

كما حققت نتائج متميزة في المبيعات والتصدير، حيث بلغ حجم مبيعات اليوريا مليون و741 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 105%، وحجم مبيعات الأمونيا 116 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 146%. وقد بلغت اليوريا المصدرة 947 ألف طن، بينما تم توريد 795 ألف طن للسوق المحلي، وفيما يخص الأمونيا، تم تصدير 48 ألف طن وتوريد 68 ألف طن للسوق المحلي ويعد السوق الأوروبي الوجهة الأكبر لصادرات موبكو من اليوريا بنسبة 89 %.

صافي ربح 15مليار و120 مليون جنيه

أما عن المؤشرات المالية، فقد حققت موبكو أداءً قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 19 مليار و650 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 15 مليار و120 مليون جنيه بنسبة زيادة تتخطي 153% مقارنة بعام 2023. كما ارتفع رأس المال العامل إلى 12 مليار و360 مليون جنيه بمعدل نمو 7.2%، وارتفع إجمالي الاستثمار إلى 53 مليار و840 مليون جنيه بمعدل نمو 6.5%. وشهدت حقوق الملكية نموًا ملحوظًا لتصل إلى 45 مليار و380 مليون جنيه في عام 2024، بنسبة نمو 4.9% عن عام 2023 و800% عن عام 2015.

مجال المشروعات التطويرية والاستثمارية

تنفذ موبكو حزمة مشروعات من أبرزها مشروع رفع كفاءة وتطوير مصانعها لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي ، ومشروع إنتاج ADBlue، وهو محلول يوريا لتقليل الانبعاثات الضارة من محركات الديزل والذي تم الانتهاء منه وبدأ انتاجه بالفعل ، و مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة Scatec النرويجية،و بالمشاركة بنسبة ٢٥% مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء وتم توقيع اتفاقية لشراء كامل الإنتاج لمدة 15 عامًا مع شركة يارا كلين أمونيا النرويجية، وذلك بالإضافة للمساهمة بنسبة 20% في الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، وإنشاء وحدة لاسترجاع ثاني أكسيد الكربون من مدخنة مصنع 1 كأول مشروع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، كما تدرس المشاركة في مشروعي إنتاج الصودا آش ومشتقاتها بالعلمين، و العلمين لمنتجات السيليكون

وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تقوم موبكو بتطبيق نظام الرصد البيئي الذاتي المستمر على مداخنها، وحصلت على شهادة الأيزو 14001 في أنظمة الإدارة البيئية. كما تم اعتماد 15 مهندسًا من الشركة كمدقق لحساب البصمة الكربونية. وتسعى الشركة أيضًا لإنتاج Technical grade urea للمساهمة في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين.

وتولي موبكو اهتمامًا كبيرًا بمنظومة سلامة العمليات، وتبنت سياسة loss prevention، وقامت بتدريب مهندسين متخصصين في هذا المجال،كما حققت ترشيدًا ملحوظًا في استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعمل على إنشاء ألواح طاقة شمسية لتوليد 4 ميجاوات بحلول عام 2026.

مجال التعاون الدولي

وفي مجال التعاون الدولى، تشارك موبكو في مشروع الأمونيا الخضراء باستثمارات مصرية نرويجية، واستضافت سفراء دول أمريكا اللاتينية لزيارة مصانعها لتعزيز العلاقات التجارية.

وتأكيدًا لدورها في المسئولية المجتمعية، ساهمت موبكو خلال العام بمبلغ 39 مليون جنيه لدعم العديد من المبادرات والمشروعات في مختلف محافظات مصر، وخاصة في دمياط، حيث قامت بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية ودعم التعليم والصحة والمجتمع المدني. وقد حصلت على شهادة الأيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية.

وتولي موبكو اهتمامًا خاصًا بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال توفير 1710 فرصة تدريبية خلال العام في مختلف المجالات.

*وصٓدّقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمى الشركة بواقع 3 جنيهات ونصف الجنيه للسهم .

وفي سياق متصل أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة موبكو زيادة رأسمال الشركة من 20 مليار جنيه إلى 28 مليار جنيه، عبر إصدار أسهم مجانية بواقع 0.379 لكل سهم قائم.

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